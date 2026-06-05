Sänger und Song-Schreiber Mick Moss (bekannt durch das Projekt Antimatter) und Multiinstrumentalist Luís Fazendeiro sind zweifellos füreinander geschaffen – das beweisen sie mit ihrem zweiten Werk DREAMS & ­LIMITATIONS. Gemeinsam kreieren der Engländer und der Portugiese nicht nur Musik, sondern entführen mit ihren Worten und Melodien in magische Klangwelten. Stimmlich erinnert Moss dank seinem Vibrato und seiner warmen Stimmfarbe entfernt an Pearl Jam-Sänger Eddie Vedder und verleiht der Musik einen leicht grungigen Unterton. Dem setzt ­Fazendeiro zarte Instrumente (von Geigen bis Klavier ist alles vertreten) und Melodien entgegen. Besonders überraschend wirken filigrane Flötenmelodien (‘Rise’, ‘The Butterfly Collector’), die weitere Abwechslung in die gefühlvollen Lieder bringen. Rockiger wird es dagegen bei ‘The Constraint’. Hier sorgt ein mitreißen­des Gitarrensolo für den nötigen Kick, um ein bisschen Abwechslung und Tempo in die melancholische Platte zu bringen. In Anbetracht dieses schönen Albums ist es schockierend, dass das letzte Album des Duos, UNDER THE SAME SKY, 2014 veröffentlicht wurde. Hoffentlich dauert es bis zum nächsten Werk nicht ganz so lange!

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