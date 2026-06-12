Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Sleeping With Sirens AN ENDING IN ITSELF

Alternative Metal, Rise (12 Songs / VÖ: 12.6.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Gute Nachrichten für Fans der US-Rocker Sleeping With Sirens: Das 2025 ins Leben gerufene Solo­projekt von Ausnahmesänger Kellin Quinn lenkt diesen glücklicherweise nicht davon ab, auf dem achten Werk seiner 2009 gegründeten Hauptgruppe abermals eine herausragende Leistung abzurufen. Seine hohe, an Claudio Sanchez (Coheed And Cambria) erinnernde Stimme steht nach wie vor im Zentrum des Alternative Metal-/Post Hardcore-Geschehens und zeigt in Emo-Höhepunkten wie dem Titel-Track, dem schönen ‘Forever/Always’ oder ‘Paralyzed’ zugleich Anschmiegsamkeit wie harsches Potenzial. Dezent einge­setzte Experimente wie „Na-na-na“-Gesang, Rap-Anklänge (‘Left In Repeat’) oder Hall (‘House Of Matches’) bereichern das Klangbild, während die Gitarren nicht zuletzt in härteren Songs wie dem rasanten ‘PTSD’ oder ‘Storm Clouds’ ordentlich aufmucken und das Geschehen vorantreiben. Die meisten Stücke der Dreiviertelstunde klingen eingängig und gehen sofort ins Ohr (man höre den Refrain von ‘Need You Here’); nur wenige Passagen (darunter Teile von ‘Looking Back At Me’) muten zurückhaltender an. Für traditionelle Metalheads mag AN ENDING IN ITSELF zu einlullend ausfallen, Fans mit einem Herz für emotionale Musik mit einer starken Stimme sowie dem ein oder anderen Breakdown sollten Sleeping With Sirens aber dringend auf dem Schirm haben.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Ozzy Osbourne: KI-gestützter Avatar in Entwicklung
Ozzy Osbourne bei einem Event im Rahmen der Veröffentlichung seines Albums PATIENT NUMBER 9 im kalifornischen Long Beach
Laut seiner Familie ist derzeit ein digitaler Ozzy Osbourne in Arbeit, mit dem sich Fans auf der ganzen Welt unterhalten können.
Die Osbournes kommen mal wieder mit einer fragwürdigen Aktion um die Ecke. Fragwürdig deshalb, weil sich stets ein bitterer Beigeschmack einstellt, da selbst aus dem Tod von Ozzy Osbourne noch Kapital geschlagen wird. Zu den geplanten Projekten gehören unter anderem ein Biopic, dass Ozzys Leben und Karriere beleuchten soll, sowie die Rückkehr des Ozzfest nächstes Jahr. Die neueste Idee der Familie Osbourne: Ein digitaler Avatar des legendären Black Sabbath-Frontmanns. Gespräche mit den Toten Laut License Global gaben die Osbournes auf der Licensing Expo 2026 in Las Vegas bekannt, eine Partnerschaft mit einem Unternehmen namens Hyperreal eingegangen zu sein. Hyperreal ist…
Weiterlesen
Zur Startseite