Corey Taylor hielt sich früher mit illustren Jobs über Wasser. Einmal jobbte er einem Porno-Laden - und schrieb währenddessen Texte für Slipknot.

Endlich gibt's mal wieder was über Corey Taylor zu lesen! Hatten wir schon mindestens einen Tag nicht, oder? Wie auch immer: Der Frontmann von Slipknot und Stone Sour schlug sich bekanntlich mit diversen Jobs durch, bevor seine musikalische Karriere Fahrt aufnahm. Im Podcast "Let There Be Talk" (höret unten) sprach der Sänger darüber - und verriet, dass er einst in einem Porno-Laden gearbeitet hat. Ob Corey Taylor denn auf dem Bau geschuftet habe. "Ich habe eine Weile als Dachdecker und Hausverkleider gearbeitet. Aber dann habe ich mir gesagt: Das ist nichts für mich. Daraufhin habe ich in Restaurants gejobbt. Den…