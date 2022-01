Was hast du uns gebracht, 2021? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Helloween nach.

Die besten Alben 2021: Scopophilia VIOLENT FOR BEING SEXUALLY DESIRED The Silver WARD OF ROSES The Body I’VE SEEN ALL I NEED TO SEE Mastiff LEAVE ME THE ASHES OF THE WORLD Dødsdrift ØDNIS Avsolutized... SÅ SOM OVAN, SÅ ÄR SVÄRTAN (EP) Трупнокалиберный Гноемёт / Nahkajätkät SPLIT Abstracter ABOMINION Perveration PERVERSION IN MANIFEST DISEASE A Secret Revealed WHEN THE DAY YEARNS FOR LIGHT Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2022 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen,…