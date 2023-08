Five Finger Death Punch-Sänger Ivan Moody eröffnet in Wyoming zwei eigene Geschäfte, das gab die Band auf Instagram und der offiziellen Website bekannt.

Ivan Moody, Sänger der amerikanischen Band Five Finger Death Punch, ist offiziell nach Wyoming gezogen, um dort zwei eigene Geschäfte aufzumachen: Rock Stop und Ciara Coral. Auf der Homepage von Five Finger Death Punch werden die neuen Projekte des Frontmanns beschrieben. Moody's Rock Stop Moody’s Rock Stop wird wie folgt erklärt: „Rock Stop ist ein Rock’n’Roll-basierter Gemischtwarenladen mit Tankstelle, der für tägliches ‚Aufladen‘ gedacht ist. Der Stop-And-Shop mit Musikmotiv am 901 W. Pershing Blvd. wird unter anderem die persönliche und spezialisierte Produktreihe des Rock-Stars verkaufen. Es wird auch die einzige Tankstelle in der Militärstadt sein, die Veteranen und Soldaten im…