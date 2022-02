Mehr als zehn Jahre nach dem letzten Album lässt Arjen Lucassen sein Projekt Star One wieder aufleben. Wohl auch als Gegen­reaktion auf das überbordende Ayreon-Werk TRANSITUS (2020) geht er bei REVEL IN TIME Song-dienlicher und Riff-orientierter vor. Jede der elf Nummern steht (trotz übergreifendem Zeit­reisefilmthema) für sich; und obwohl gewohnt detailverliebt, exzentrisch, Synthie- und chorgeschwängert, bestimmen heavy Gitarren und greifbare Song-Strukturen das Album. ‘Today Is Yesterday’ kommt psychotisch-hart daher, ‘A Hand On The Clock’ mystisch und ver­lockend, ‘Back From The Past’ aufmüpfig-rockig, und ‘Beyond The Edge Of It All’ spacig, progressiv und theatralisch, wie man es von Lucassen erwartet.

Für Abwechslung ist also gesorgt, noch ver­stärkt durch die Riege von Gastsängerinnen und -sängern, zu denen Nightwishs Floor Jansen, Roy Khan ­(Conception, vormals Kamelot), Brittney Slayes von Unleash The Archers und Black Sabbath-Veteran Tony Martin zählen. Auch pandemiebedingt glänzen die Gäste in separaten Songs, statt sich an Musical-artigen Gesangstriellen zu beteiligen – das schadet REVEL IN TIME nicht. Die überlebensgroßen Momente, die bei Ayreon oft zu den Höhepunkten zählen, sind zwar rarer gesät, doch Prog Metal- und Science Fiction-Fans werden hiermit eine gute Zeit(reise) haben – bei Gefallen mit neun Alternativversionen auf einer zweiten CD.

***

