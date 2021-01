Manowar-Chef Joey DeMaio hat sich in seinem neuen Podcast an die ersten Proben mit dem neuen Gitarrist E.V. Martel erinnert.

Nachdem Karl Logan Mitte 2018 wegen des Besitzes von Kinderpornographie verhaftet wurde, rutschte mit E.V. Martel circa ein Jahr später der Gitarrist der brasilianischen Manowar-Tribute-Band Kings Of Steel in Manowar hinein. Wie es konkret dazu kam, hat nun Band-Boss und Bassist Joey DeMaio in seinem neuen "Words Of Power"-Podcast erläutert (siehe und höre unten). Lebe deinen Traum "Die Tatsache, dass er in einer Manowar-Cover-Band spielte, war hilfreich, denn er kannte die Songs. Und natürlich lebte er für Musik - er lebte wahrhaft für die Musik. Er spielte mit Kings Of Steel in Brasilien. Sie sind solche netten Kerle. Und sie…