Frontfrau Christina Scabbia der Gothic-Kapelle Lacuna Coil sprach mit Jamey Jasta über Religionen. Dabei gab sie ihre Ansichten sowie Kindheitserinnerungen preis.

In einem Interview mit Hatebreed-Frontmann Jamey Jasta in dessen "The Jasta Show" sprach die in Italien römisch-katholisch aufgewachsene Lacuna Coil-Sängerin Cristina Scabbia über ihre Ansichten zu Religionen. "Ich habe nichts gegen Religionen. Ich denke, dass jeder Mensch für sich entscheiden kann, ob sie in einem schwierigen Moment Trost bringen. Wenn man zum Beispiel einen geliebten Menschen verloren hat und glaubt, dass diese Person nun an einem besseren Ort ist. Christina Scabbia bleibt skeptisch Was ich aber nicht verstehe, ist, wenn man nichts mehr hinterfragt. Man befolgt Regeln, nur weil jemand einem sagt, man soll sie befolgen, auch wenn sie keinen…