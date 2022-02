Obacht, die Dänen kommen! Und zwar mit nordischem Folk Metal, der es in sich hat. Die sechs Nordmänner präsentieren auf ihrem fünften Studioalbum allerlei traditionelles Liedgut, gekleidet in ein hartes, metallisches Gewand, mit einem weich verträumten Inneren. Eigentlich sollte KUMBL zum 15-jährigen Bestehen der Truppe veröffentlicht werden. Dass es nun doch zwei Jahre mehr brauchte, tut dem Ganzen keinen Abbruch. Schon der instrumentale Opener ‘Den Hoboeken Dans’ verbreitet das Gefühl einer anderen Ära, zugleich schwingt jedoch auch ein gutes Stück Moderne mit. Dann geht’s richtig in die Vollen: Vokalist Thor Bager grunzt und krächzt sich nur so durch die neu aufbereiteten Volkslieder und verleiht diesen somit einen schwarzmetallischen Touch. Sind ansonsten alle Nummern auf Dänisch verfasst, wird ‘Carmen Vernale’ in klassischem Latein dargeboten. Auch die erste Single-Auskopplung ‘Liden Kirsten’ dürfte auf diese Weise sicher noch niemand gehört haben.

KUMBL bei Amazon

Svartsot haben die Volksballade quasi entballadisiert und sich zu eigen gemacht. ‘Rottefængeren’ („Rattenfänger“) wird auf eine wahrlich mit­reißende Art präsentiert – stillhalten ausgeschlossen. ‘Drømte Mig En Drøm’ zählt zu den ältesten Stücken der Platte und zeigt, ebenso wie ‘Ramund’, die klangliche Vielfalt innerhalb der einzelnen Songs. Letzteres ist vielleicht schon von Myrkurs traditioneller Darbietung ein Begriff. KUMBL (altdänisch: Monument, Denkmal) ist ein Ohrenschmaus für alle, die sich in folkloristisch-harten Klanggefilden wohlfühlen. Gewissermaßen monumental.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***