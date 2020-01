SHAME IS JUST A WORD

Im Norden nichts Neues: Svarttjern überschreiben ihre Seelen auch auf dem vierten Album SHAME IS JUST A WORD dem höllischen Rumpel-Sound. Die Truppe aus Oslo verbindet heimatliche Schwarz-Folklore mit dem Sound der Achtziger. Es hätte gar nicht einer Cover-Version des Exodus-­Klassikers ‘Bounded By Blood’ bedurft, um signifikante Anleihen beim frühen Bay Area-Thrash zu bemerken, die sich quer durch das Album ziehen. Auch Punk Rock hat seine Spuren im Sound der Norweger hinterlassen, was vermutlich auf Venom als eine ihrer Inspirationsquellen hinweist.

Originell ist das Resultat nicht, aber immerhin der vielseitige, längste Song ‘Melodies Of Lust’ sowie der Titel-Track ‘Shame Is Just A Word’ mit einem psychedelischen Ausflug gegen Ende lassen zumindest kurz aufhorchen und auf eventuell spannendere Kompositionen in der Zukunft hoffen. Denn an der technischen Ausführung gibt es nichts zu mäkeln. Svarttjern beherrschen ihr Handwerk ebenso tadellos wie die Produzenten. Wer es räudig und altbacken mag, Darkthrone seit THE CULT IS ALIVE huldigt und sich vielleicht sogar ein wenig trve fühlt, wird hier deutlich besser bedient als Schwarzheimer, die lieber nach vorne sehen.