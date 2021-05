Freiheit in Denken und Meinung: Serj Tankian will sich nicht vorschreiben lassen, was er als Musiker sagen darf und was nicht.

Wo sich viele Bands auf die Fahnen schreiben, sie seien Musiker und nicht Träger politischer Ansichten, geht Serj Tankian schon immer einen ganz anderen Weg. In einem aktuellen Interview mit dem brasilianischen Webzine G1 untermauert der System Of A Down-Sänger und Solokünstler sein recht auf diese Art der Meinungsäußerung. "Ich war bereits Aktivist, bevor ich Musik gemacht habe. Und ich spiele viele unterschiedliche Arten von Musik – Klassik ohne Gesang, Jazz, Scores für Filme oder eben auch Rock. Wenn ich etwas Neues schreibe, kann das ein Liebeslied oder ein politisches Stück sein. Wenn es also etwas gibt, das mich sehr…