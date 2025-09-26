Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Terra Atlantica OCEANS

Power Metal, Audioglobe/SPV (11 Songs / VÖ: 26.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Die Anker sind gelichtet, die Kanonen bereit – die norddeutschen Frei­beuter setzen ihren Kurs unbeirrt fort: epischer Power Metal mit hohem Chor-Refrain-Anteil, orchestralen Salven und jeder Menge Seemannsgarn. Dabei weht der Wind diesmal aus wechselnden Richtungen – mal als frische Brise, mal als schwankende Bö. Die stärksten Momente entfalten sich immer dann, wenn die Segel straff im Sturm stehen: Songs wie ‘Turn Of The Tide’ oder ‘Through The Water And The Waves’ (mit Gastbeitrag von Piet Sielck) feuern aus allen Rohren – tight gespielt, opulent inszeniert und klanglich exzellent in Szene gesetzt. Die Produktion von Eike Freese sorgt für klare Sicht und ein durchweg druckvolles Klangbild. Doch nicht alles läuft auf Kurs: An manchen Stellen beginnt das Schiff zu schlingern, etwa wenn die Hooklines abdriften und man sich unversehens im Kinderchor­hafen wiederfindet. Ich weiß, das gehört zu dieser Nische des Genres, geht einem aber auf den Laich. Was das Steuer jedoch jederzeit festhält, ist die Stimme von Frontmann Tristan Harders. Ob ruhige See oder auf­gewühlte Gischt – sein Gesang bringt das Schiff stets zurück in sichere Gewässer. Für eingefleischte Genre­fans, denen Hymnen wichtiger sind als halsbrecherische Riff-Gewitter, mag OCEANS sogar noch einen Extrapunkt wert sein – mir erscheinen die vorherigen Werke kraftvoller.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Lord Of The Lost vs. Feuerschwanz: Gravitation zum Kern
Lord Of The Lost, feuerschwanz,Lords Of Fyre
Neue Alben, Partnerstück ‘Lords Of Fyre’, gemeinsame Tournee: Feuerschwanz und Lord Of The Lost feuern derzeit aus allen Rohren.
Das komplette Doppel-Interview mit Lord Of The Lost und Feuerschwanz findet ihr in der METAL HAMMER-Augustausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Ihr teilt eine Verbindung zum Eurovision Song Contest: Lord Of The Lost repräsentierten 2023 Deutschland im Finale, Feuerschwanz waren 2025 beim deutschen Vorentscheid. Ihr standet dadurch zuletzt verstärkt im Rampenlicht – wie habt ihr das als Metal-Acts wahrgenommen? Peter „Hauptmann“ Henrici: Die letzten Monate waren abgefahren. Das war relativ ungeplant. Während unserer Tour vergangenen Dezember kam die Meldung: „Ihr seid dabei, wenn ihr…
Weiterlesen
Zur Startseite