WAR OF BEING

Wenn man auf der Suche nach dem besonderen Kopfkino ist, sind Tesseract immer eine gute Adresse. Fünf Jahre nach dem letzten Opus SONDER (2018) kehren die Briten mit neuem Kraftfutter für das metallische Gehirn zurück. Allein die verschiedenen Stile, die im Verlauf eines Lieds angesteuert werden, verlangen Aufmerksamkeit und einen speziellen musikalischen Kompass. Der Opener ‘Natural Disaster’ vereint auf seltsame wie faszinierende Weise die Welten von Meshuggah, Porcupine Tree, Periphery und Evergrey. Auch im weiteren Verlauf gelingt es dem Quintett zumeist, den Ausweg aus sperrigen Labyrinthen hin zu sinn­gebenden Höhepunkten zu finden.

WAR OF BEING bei Amazon

Diese sind nicht alle weltklasse, verkörpern aber ausreichend cineastische Substanz, um den Hörer in das Werk hineinzusaugen. Speziell in den epischen Momenten verströmt WAR OF BEING fast schon betörend schön-monumentale Atmosphäre. Tesseract bieten eine Stunde spielerisch wie klanglich enorm hochwertige Musik, die jeden Progressive Metal-Fan begeistern dürfte.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***