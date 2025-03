Der Privatjet von Mötley Crüe-Sänger Vince Neil war in Arizona in einen Unfall verwickelt. Eine Person ist ums Leben gekommen, mehere sind verletzt.

Seit einigen Stunden überschlagen sich die Nachrichten weltweit: Am Nachmittag des 10. Februar sind am Flughafen von Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona sind zwei Privatjets miteinander kollidiert. Der kleinere Learjet 35A gehört Mötley Crüe-Sänger Vince Neil, der sich jedoch nicht an Bord befunden haben soll. Das ist passiert Behörden zufolge ereignete sich der Unfall kurz vor 15 Uhr Ortszeit, als Neils Flugzeug von der Landebahn abgekommen ist und in eine andere parkende Maschine krachte. Die genauen Ursachen für den Zusammenstoß werden derzeit von der US-Bundesluftfahrtbehörde (FAA) untersucht. Vermutungen legen nahe, dass das linke Hauptfahrwerk des Learjets bei der Landung ausgefallen ist.…