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The Claypool Lennon Delirium THE GREAT PARROT-OX AND THE GOLDEN EGG OF EMPATHY

Space Rock, ATO (14 Songs / VÖ: 1.5.)

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Bei einem kreativen Wirrkopf wie Les Claypool darf – oder besser: muss – man auf alles gefasst sein. Mit Sean Lennon hat der Primus-­Bassist einen Partner gefunden, der seine Vorliebe für musikalische Grenzgänge und psychedelische Klangwelten bereitwillig teilt. Mit The Claypool Lennon Delirium taucht Claypool erneut tief in die Ästhetik der späten Sechziger ein. Auf der Platte wechseln sich geschmackvoll präsentierte Ohrwürmer mit völlig durchgedrehten Ideen ab – genau jener Balance-Akt, den man von Claypool kennt. Inhaltlich kreist das Album um eine surreal anmutende Erzählung über eine Welt, die nach neuen Formen von Bewusstsein sucht. Die Songs bewegen sich dabei zwischen psychedelischer Reise, verspieltem Konzeptalbum und ironischem Kommentar auf Gegenwart und Pop-Kultur. Musikalisch wird dieser Ansatz mit einem Kaleidoskop aus Vintage-Keyboards, versponnenen Gitarrenlinien und Claypools charakteristisch hüpfendem Bass umgesetzt. Klare Strukturen und konventionelles Songwriting gibt es hier nicht. Doch wer auf musikalische Abenteuer aus ist, findet hier ein psychedelisches Kuriositätenkabinett.

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Dokken wollten einst nicht nach Metallica spielen
Don Dokken
Bis heute gelten Metallica als eine der größten Metal-Bands. Das hat auch mit ihrer unbändigen Energie auf der Bühne zu tun, wie Don Dokken weiß.
Zu Recht gelten Metallica als eine der relevantesten Metal-Bands des Planeten. Umso verständlicher ist es, dass einst Don Dokken mit seiner Band Dokken nicht vor den Genre-Titanen auftreten wollte, um nicht an ihnen gemessen zu werden. Im dem dreiteiligen Interview mit ‘Can You Get Me In’ erklärte er kürzlich das Aufeinandertreffen der beiden im Rahmen des Monsters Of Rock 1988 und wie er mit der Rivalität umging. Kein leichter Gegener „Metallica haben uns total abgefertigt. Es ist schwer, mit Metallica zu spielen. Sie sind momentan die größte Band der Welt“, sagte Dokken. „Ich erinnere mich, dass sie beim Monsters direkt…
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