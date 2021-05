The Flight Of Sleipnir

Der Stil-Mix von The Flight Of Sleipnir hat es in sich: Auf einem Doom-Fundament aufbauend, schielen die US-Amerikaner mit dem einen Auge zum Schwarzmetall, mit dem anderen zum Folk Rock. Das so unkitschig unter einen Hut zu bringen und dabei Fans aus beiden Lagern abzuholen, ist nicht ohne. Nun ist das Quartett aber auch schon eine Weile im Geschäft und stilistisch gefestigt. EVENTIDE glänzt nicht nur durch eine starke Produktion: Stücke wie der epische Opener ‘Voland’ oder auch die Vorab-Single ‘Thaw’ bestechen durch spannende Dynamik, unerwartete Einschübe und starke Melodieführung.

Bei ‘Bathe The Stone In Blood’ wird es psychedelisch, ‘Harvest’ wiederum kommt balladesk daher, ohne auf Screams und Geschrammel zu verzichten. Mit ‘Servitude’ bringen The Flight Of Sleipnir ihr siebtes Album schließlich rund und mit gebührendem Krach über die Bühne – eine konsequente Fortsetzung ihres musikalischen Werdegangs.

