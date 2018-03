Mit ihrem neunten Album EXILE AMONGST THE RUINS arbeiten sich Primordial weiter ins Feld der gepeinigten Heavy Metal-Hymnen vor. Aus Frontmann ALAN AVERILL wehklagt mehr denn je die Pein der irischen Nation. Die Hörprobe EXILE AMONGST THE RUINS VÖ: 30. März Nail Their Tongues Und zu Beginn läuten die Totenglocken: Der knapp zehnminütige Opener kippt mehrfach von schwerem Midtempo in garstige Raserei. Averill singt und schreit sich die Seele aus dem Leib. To Hell Or The Hangman Flotter Rocker mit hypnotisierendem Riffing und gesanglicher Wehklage. Sicher nicht die stärkste Nummer des Albums. Where Lie The Gods Jetzt drehen sie auf:…