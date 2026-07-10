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The Plot In You THE PLOT IN YOU

Metalcore , Fearless (12 Songs / VÖ: 10.7.)

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6/ 7
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Über 253 Millionen Spotify-Streams – und das allein mit acht der zwölf Songs des neuen Albums. Irre! Statt des üblichen Single-Countdown-Spiels vor einem Album veröffentlichten Landon Tewers & Co. über vier Jahre hinweg neue Tracks. Fünf Jahre nach SWAN SONG (2021) erscheint mit dem Band-betitelten Album, das parallel unter THE VOLUME SERIES läuft, nun Platte Nummer sechs – wobei „neu“ relativ ist. Den Anfang machte ‘Divide’ im Jahr 2022, danach folgten Songs wie ‘Left Behind’ (2023), ‘Closure’ (2024), ‘Silence’ (2025) oder zuletzt ‘You Get One’. Jeder Track wirkte dabei wie ein weiteres Puzzlestück, bis das Gesamtbild schließlich komplett war. Die Platte wirkt dabei erstaunlich geschlossen – sogar fokussierter als alles, was die Band bislang veröffentlicht hat. Songs wie ‘Forgotten’, ‘Divide’ oder ‘Don’t Look Away’ liefern die rohe Energie und wuchtigen Breakdowns, für die die Band steht, ohne dabei Atmosphäre oder Melodiegefühl zu opfern. Gleichzeitig entfalten Tracks wie ‘All That I Can Give’, ‘Spare Me’ oder ‘Left Behind’ eine emotionale Schwere, die nachhallt. Selbst ‘Carved’ – der einzige Neuzugang auf dem Album – fügt sich nahtlos ins Gesamtbild ein: ruhiger, grooviger und getragen von Gesang, der direkt unter die Haut geht. Sehr stark!

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Deftones: Unveröffentlichtes Album EROS geleakt
Deftones
Das unveröffentlichte und nicht fertiggestellte Deftones-Album EROS war jüngst kurzzeitig im Internet aufzufinden.
Deftones haben bekanntlich einen unveröffentlichten sowie unvollendeten Longplayer auf Halde liegen. Es handelt sich um das im Jahr 2008 aufgenommene EROS. Nun wurde das sagenumwobene Album am Montagmorgen für kurze Zeit im Internet geleakt — in der Folge gab es natürlich reichlich Aufregung unter den Fans in Online-Foren wie Reddit. Kurzes Vergnügen Wie ThePRP berichtet, sind angeblich elf Lieder im World Wide Web gelandet — darunter auch der Track ‘Smile’, welchen Frontmann Chino Moreno, nachdem er zusammen mit Shaun Lopez (Crosses, Far) noch einmal an den Song herangegangen war, am 13. April 2014 (dem ersten Todestag des verstorbenen Bassisten Chi…
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