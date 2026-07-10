Über 253 Millionen Spotify-Streams – und das allein mit acht der zwölf Songs des neuen Albums. Irre! Statt des üblichen Single-Countdown-Spiels vor einem Album veröffentlichten Landon Tewers & Co. über vier Jahre hinweg neue Tracks. Fünf Jahre nach SWAN SONG (2021) erscheint mit dem Band-betitelten Album, das parallel unter THE VOLUME SERIES läuft, nun Platte Nummer sechs – wobei „neu“ relativ ist. Den Anfang machte ‘Divide’ im Jahr 2022, danach folgten Songs wie ‘Left Behind’ (2023), ‘Closure’ (2024), ‘Silence’ (2025) oder zuletzt ‘You Get One’. Jeder Track wirkte dabei wie ein weiteres Puzzlestück, bis das Gesamtbild schließlich komplett war. Die Platte wirkt dabei erstaunlich geschlossen – sogar fokussierter als alles, was die Band bislang veröffentlicht hat. Songs wie ‘Forgotten’, ‘Divide’ oder ‘Don’t Look Away’ liefern die rohe Energie und wuchtigen Breakdowns, für die die Band steht, ohne dabei Atmosphäre oder Melodiegefühl zu opfern. Gleichzeitig entfalten Tracks wie ‘All That I Can Give’, ‘Spare Me’ oder ‘Left Behind’ eine emotionale Schwere, die nachhallt. Selbst ‘Carved’ – der einzige Neuzugang auf dem Album – fügt sich nahtlos ins Gesamtbild ein: ruhiger, grooviger und getragen von Gesang, der direkt unter die Haut geht. Sehr stark!

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***