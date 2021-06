Der Flurfunk hat mal wieder richtig gelegen: Rob Zombie nimmt sich einer Neuverfilmung der Sechziger Jahre-Serie ‘The Munsters’ an.

Rob Zombie ist ein riesiger Fan von ‘The Munsters’, der Kult-Comedy-Serie aus den Sechzigern Jahren. Nun hat er in den sozialen Medien bestätigt, was schon seit einiger Zeit gemunkelt wurde. Der Musiker und Filmemacher nimmt sich einer Neuverfilmung der Sitcom an. Allerdings soll es nicht noch einmal eine Serie werden, sondern ein abendfüllender Spielfilm. Kamera läuft! "Aufgepasst, Furunkel und Ghuls!", schreibt Rob Zombie auf Instagram (siehe unten). "Die Gerüchte sind wahr. Mein nächstes Filmprojekt wird das sein, dem ich die letzten 20 Jahre hinterhergejagt bin. ‘The Munsters’. Bleibt dran für weitere aufregende Einzelheiten, während die Dinge voranschreiten." Berichten zufolge haben…