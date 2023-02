LET THE EARTH BE SILENT

Lasst euch von dem Kvlt-V im Namen nicht täuschen, das UK-Duo spielt weder Behemot­hcore noch Raw Black Metal. Stattdessen fühlt sich das Ein­tauchen in ihr zweites Album LET THE EARTH BE SILENT wie ein Kapitel aus dem Lehrbuch des Post Metal an: Es beginnt mit einem leichten ritualis­tischen Beben, zu dem Tiffany Ström ätherischen Goth-Appeal, pardon, verströmt, bevor dann ein monströses Doom-Riff über alles hereinbricht. Damit ist das Spannungsfeld für die nächsten 40 Minuten auch schon auf­gebaut, denn es geht hier nicht um individuelle Riffs oder Melodien, sondern die große Echokammer einer emotional aufgeladenen, klanggewor­denen Atmosphäre.

Ambient-Musik extralaut, gewissermaßen, im Kern sicher eine Form von Doom Metal mit minimalistischem Anspruch, und von der Ästhetik immer dann am besten, wenn es in die Nähe von SubRosa driftet. Aber es gibt auch diese Momente, in denen uns Walgesänge zwar erspart bleiben, aber nicht deplatziert wären …

