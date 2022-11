PILGRIMS ON THE PATH OF NO RETURN

Nachdem der von einer verzerrten Sologitarre getragene Einstieg des Openers ‘As The Light Fades’ zunächst etwas beliebig vor sich hin plätschert, entlädt sich mit dem Einsetzen des Gesangs auf einmal die über anderthalb Minuten hinweg aufgebaute Stimmung, und der Song entfaltet sich in überraschender Epik und Eingängigkeit. PILGRIMS ON THE PATH OF NO RETURN ist für dieses Projekt zwar das Debütalbum, aber dass Mastermind Simon Bibby nicht erst seit gestern musiziert, ist nicht zu überhören. In Stücken wie ‘The Precipice’, ‘Yearning’ oder auch ‘The Search For Meaning’ kommt ein feines Gespür für Dynamik zum Ausdruck.

Am Musical-haften ‘When The Spirit Departs The Body’ werden sich die Geister scheiden – des einen Kitsch ist bekanntlich des anderen Stoff für Gänsehaut –, doch der nachfolgende Brecher ‘Confessions’ macht das mit dicken Gitarrenwänden wieder wett. Gelungenes Album für Fans von Epic Doom.

