Sammy Hagar zieht Bilanz und berichtete in den Sozialen Medien, wie seine ambitionierte "The Best Of All Worlds"-Tour für ihn verlaufen ist.

Der ehemalige Van Halen-Sänger Sammy Hagar hat gerade seine "The Best Of All Worlds"-Tournee absolviert. In einem Statement in den Sozialen Medien erklärte der Sänger, wie diese – trotz eines herben Rückschlags – für ihn lief. Sammy Hagar: Die "The Best Of All Worlds"-Tour war eine runde Sache „Hey, Leute. Ich bin jetzt seit einer Woche wieder zu Hause. Ich dachte, ich gebe euch eine kleine Zusammenfassung – eine kleine Nachricht darüber, wie großartig die Tour für mich und die Band war“, sagte Hagar. „Ich kann gar nicht genug betonen, wie beeindruckt ich von der Besucherzahl und der Stimmung war,…