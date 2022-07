My Chemical Romance sind zurück auf den Live-Bühnen. Unter anderem spielen die US-Rocker zwei Deutschland-Shows im Juni 2022.

Die Ankündigung ihrer Wiedervereinigung nach sechs Jahren Pause platzte wie eine Bombe in die weltweite Alternative Rock-Szene: 2019 kehrten My Chemical Romance auf die Konzertbühnen zurück und revitalisierten damit ihren enormen Fan-Kreis, der sich selbst "The Black Parade" nennt, analog zu ihrem erfolgreichsten Album. Der erste Lichtblick am Himmel zeigte sich im Dezember 2019, als die Band ihre erste Show in Los Angeles spielte, die Fans und Kritiker gleichermaßen vollkommen begeisterte. Im Juni 2022, wenn My Chemical Romance für zwei Shows nach Deutschland kommen, wird es mehr als elf Jahre her sein, dass die Jungs ihr letztes Konzert in Deutschland…