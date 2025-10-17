Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Tombs FERAL DARKNESS

Sludge/Post Metal, Redefining Darkness/8 Merch (10 Songs / VÖ: 17.10.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
6/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Mit FERAL DARKNESS legen Tombs ihr bislang griffigstes Werk vor – eine düstere Klangskulptur, die eine krustige Metal-Melange aus Sludge, Post Black Metal, Doom, Gothic und Darkwave anbietet. Die New Yorker, seit 2007 aktiv und längst ­etabliert als stilsichere Grenzgänger, präsentieren sich als gereifte, experimentier­freudige Einheit, ohne den harschen Kern ihres Sounds zu verlieren. Bereits der Opener ‘Glass Eyes / Ghoul’ zeigt, worum es geht: frostige Riffs, brodelnde Dissonanzen und stoisches Drumming, das die Spannung kontinuierlich aufbaut. Der Titel-Song treibt diesen Ansatz weiter voran – kompromisslos in seiner rhythmischen Wucht, aber mit subtilen melodischen Andeutungen. Mit ‘Granite Sky’ und dem schleppend-düsteren ‘The Sun Sets’ offenbaren sich Tombs als Meister der Dynamik. Atmosphärisch dicht, mit fast postapokalyptischer Erzählstruktur, wechseln beide Songs zwischen zähem Sludge und elegischem Black Metal. Besonders hervorzuheben ist ‘The ­Wintering’ – ein extremes schwarzes Highlight mit verhalltem Gesang und kalten Gitarrenflächen. ‘Black Shapes’ und ‘Nightland’ setzen späte Akzente mit klanglicher Tiefe, die Zeit zum Wirken braucht. ‘Wasps’ und das instrumentale Outro ‘Glaeken’ runden das Album ab – cineastisch, unheilvoll, aber nie überinszeniert. FERAL DARKNESS ist keine leichte Kost – aber ein organisch gewachsenes, strukturell durchdachtes Werk für alle, die Tiefgang und Düsternis nicht als bloße Pose verstehen. Tombs liefern keine simple Stilmixtur, sondern ein musikalisch dichtes Album, das in seiner Ambivalenz zwischen Gewalt und Atmosphäre überzeugt.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Anthrax: PERSISTENCE OF TIME hat 35. Jubiläum
PERSISTENCE OF TIME sollte für Anthrax ein Neuanfang werden. Stattdessen spielten sich mehrere dramatische Szenen ab.
Spätestens nach ihrem Gastauftritt bei der Fernsehserie ‘Eine schrecklich nette Familie’ waren Anthrax und ihr damals aktuellstes Album PERSISTENCE OF TIME in aller Munde. Dass die Monate vor dem Dreh jedoch alles andere als rosig aussahen und Frontmann und Sänger Joey Belladonna gefeuert wurde, spricht für sich. Anlässlich des 35. Jubiläums der Veröffentlichung blicken wir heute zurück und hinter die Kulissen des fünften Anthrax-Albums. Anthrax wollten erwachsen werden Bis zu ihrem vierten Studiowerk AMONG THE LIVING (1986) waren Anthrax vor allem eines: purer Thrash. Dies sollte sich jedoch nun ändern, beschloss die Band einstimmig. Auch wenn klar war, dass jedes…
Weiterlesen
Zur Startseite