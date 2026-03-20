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Tyketto CLOSER TO THE SUN

Hard Rock , Silver Lining/Warner (11 Songs / VÖ: 20.3.)

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5.5/ 7
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Tyketto gehören zu den wenigen Überlebenden einer Ära, in der melodischer Hard Rock nicht mehr das heißeste Eisen im Feuer vieler Plattenfirma war, ihr New Yorker Sänger Danny Vaughn aber dennoch die (Rock-)Stimme der Zukunft zu sein versprach. Das 1991er-Debüt DON’T COME EASY hatte das Zeug dazu, Bon Jovi zu ­be­erben, so gut waren Songs und Performance der Scheibe. Vier weitere Tyketto-Alben und 35 Jahre sind seither vergangen, vieles hat sich verändert – die Musikszene wohl mit am meisten –, aber Danny Vaughn ist noch immer einer der großartigsten Frontmänner der Szene. Fast folgerichtig ist das neueste, insgesamt sechste Tyketto-Album CLOSER TO THE SUN die reinste Wohltat für alle von Death-, Black-, Post Metal oder Grindcore und ähnlich lärmendem Gedöns gestressten Ohren. Will sagen: Hier verbünden sich eingängige AOR-Melodien, moderat verzerrte Powerriffs, nachvollziehbare Soli und abwechslungsreiches Songwriting zu einem leichtgängigen und zugleich kraftvollen Rock-Album. Und auch wenn für manche diese Musik wie aus der Zeit gefallen klingt, kann man sie jedem Whitesnake-/Winger-/Def Leppard-­Jünger wärmstens empfehlen.

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Judas Priest: Faulkner macht täglich Physiotherapie auf Tour
Judas Priest @ Olympiahalle München, 13.7.2025
Richie Faulkner von Judas Priest muss nach Aortendissektion und Schlaganfall 2021 gut auf sich achten und stetig an seinem Körper arbeiten.
Richie Faulkner erlitt im Herbst 2021 während einer Judas Priest-Show bekanntlich eine Aussackung der Hauptschlagader sowie eine Aortendissektion — und zudem rund einen Monat später einen kleinen Schlaganfall. In einem neuen Interview bei Charlie Kendall's Metalshop gesteht der 46-Jährige, dass er auch rund viereinhalb Jahre danach noch mit den Folgen zu kämpfen hat. So muss der Lead-Gitarrist der britischen Metal-Götter auf Tournee täglich drei Mal zur Physiotherapie. Nicht nachlassen Auf die Frage, was er heutzutage macht, um sich auf ein Konzert vorzubereiten, erwidert der Judas Priest-Saitenstreichler: "Ich habe einen Physiotherapeuten unterwegs dabei. Wir haben einen deutschen Kerl namens Bastian, der mit uns…
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