A NIGHT AT THE NORDIC HOUSE

Am 8. Februar 2020 war die Welt noch in Ordnung. Zumindest wirkte die Bedrohung durch irgend so ein Virus aus Fernost nicht real. An jenem Tag nahmen Týr im Nordic House in Tórshavn auf den Färöern ihr erstes Live-Album auf und ließen gleich noch einige Kameras mitlaufen. Das Ergebnis ist nun auf A NIGHT AT THE NORDIC HOUSE zu hören und zu sehen. Das Album erscheint sowohl als DVD/CD als auch im LP-Format. Und damit nicht genug: Týr haben sich Verstärkung in Form des Symphonieorchesters ihrer Heimat geholt.

Das ist wahrlich keine neue Idee, aber der Folk Metal der Jungs harmoniert prächtig mit den Streichern, Bläsern und Chören. Die traditionellen Melodien, auf denen viele Songs der Band beruhen, kommen somit noch stärker zum Tragen. Man höre (und sehe) nur die dänische Ballade ‘Ramund Hin Unge’ oder das unschlagbare ‘By The Sword In My Hand’. Selbst der bereits in Ehren ergraute Dirigent des Orchesters geht bei solchen Hymnen ab. Keine Frage, dieses Package ist für Folk-Metal-Fans absolutes Pflichtprogramm.

