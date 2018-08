Die Band hat ein knapp zweiminütiges Video von den Dreharbeiten zum Arch Enemy-Clip 'The Eagle Flies Alone' veröffentlicht.

Vor fast einem Jahr, am 25.8.2017, erschien der Arch Enemy-Clip zu 'The Eagle Flies Alone'. In den ersten drei Tagen erreichte das Video 750.000 Klicks, mittlerweile sind es über 30 Millionen. Der Song aus dem aktuellen Album WILL TO POWER (Review siehe hier) hat nichts von seiner Beliebtheit verloren, daher beschlossen Arch Enemy, einen kurzen Nachklapp in Form eines "Behind The Scenes" auf ihrem YouTube-Kanal zu veröffentlichen: https://www.youtube.com/watch?v=B84nbNPCkGI "Obwohl ich den Song 2016 in Mexiko geschrieben habe, braucht ihr keine Angst vor Mariachi-Klängen zu haben", sagte damals Gitarrist und Bandleader Michael Amott. "Arch Enemy bringen euch nach wie vor klassischen…