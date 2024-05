Fear Factory suchen einen Tequila-Bassisten. Hammer King im Interview. Neue Alben von Hamferð, Fall Of Serenity, Vorga u.a. im METAL HAMMER Podcast #77

Back In Black – das Metal-Update „Heavy Metal in der DDR“ nennt sich eine neue Ausstellung in Berlin; METAL HAMMER war bei der Eröffnung, zu Gast unter anderem auch Claudia Roth als Staatsministerin für Kultur und Medien. Zugleich wird Techno Teil des immateriellen Kulturerbes – wann also ist es so weit für Heavy Metal, die Allgäuer Festwoche und den Hofer Schlappentag? Und: Ist, wer nach einer Flasche Tequila noch geradeaus laufen kann, schon Alkoholiker oder schon Fear Factory-Bassist? Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Fall Of Serenity OPEN…