Auf der sich in stiller Einsamkeit bettenden Insel Island erhob sich 2016 mit Une Misère eine Band, die sich auf bedrückende und dennoch aggressive kraftvolle Klänge versteht. Mit irrsinniger Mimik und hartnäckiger Durchschlagskraft hat sich das Sextett beim diesjährigen ­Summer Breeze bereits in die Köpfe seines Publikums gemeißelt und bringt mit SERMON nun das Debütalbum an den Start. Ein überaus störrisches Brett, das mal mit fiesen Blastbeats in der Brust umherwirbelt, mal mit einer Mischung aus Klargesang und Shouts (‘Fallen Eyes’) in sphärische Dunkelheit einlullt oder mit schreienden Gitarren (‘Failures’) die Gehirnwindungen durcheinanderbringt.

Dass Une Misères Mitglieder in unterschiedlichsten Musikstilen bewandert sind, glaubt man gerne. Möchte man dieser Mischung aus fiesen Black Metal-Elementen und Hardcore-typischem Groove einen Namen geben, bleibt man wahrscheinlich am ehesten bei der Band-eigenen Bezeichnung des Blackened Hardcore stecken. SERMON ist längst kein auf wackligen Beinen stehendes Einstiegswerk mehr. Die Isländer wissen mit verschiedenen musikalischen Elementen etwas Eigenes zu erschaffen, das sowohl be- als auch aufrührend sein kann, aber stets symbiotisch in dem Konstrukt aus Raserei, Groove und Melancholie verwoben ist. Und trotzdem findet man reißerische Lieblingslieder: ‘Beaten’ ist hier als dringender Anspieltipp zu nennen.