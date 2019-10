In solch einer hektischen Ära mal etwas anderes: atmosphärischer Prog Metal, der sich Zeit nimmt. Hier bleibt die „Zieht-euch-meine-sicken-Skills“-Kiste zu – bei Uneven Structure steht der Song im Vordergrund. Da bleibt es nebensächlich, komplexen Wahnsinn abzufeuern. Stattdessen stürzt hochenergetischer Rock schnell in bodenlose Doom-Abgründe – und das allein im Track ‘Hero’! Viel Raum für unangenehme Gedanken. Spaßbefreite Stimmungen helfen dabei, in lang vergessenen Truhen eingestaubte Verhaltensweisen zu überdenken. Da gehen die – wohl zu Recht so genannten – Uneven Structure unterschiedlich smart vor: Mal dreckig wie in ‘Caregiver’, dann stechend scharf in ‘Outlaw’.

Immer wieder geht es in fiese Tiefen, bevor sich ‘Creator’ mit klar gesungener Hook in überraschend luftige Höhen erhebt. ‘Ruler’ leitet mit lässigen Melodien den Schwebezustand über zuckerwatteweiche Wolken ein. PARAGON ist durchdachte Dynamik, die einen packt und über steinige Strände schleift. Meist herrscht Ebbe. Dann wuselt aber wieder das Wechselspiel aus heftigem Wellengang im Vordergrund. So verabschieden sich die Franzosen in ‘Everyman’ mit mächtigen Meshuggah-Vibes und The Ocean-Vocals.