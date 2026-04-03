Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Vanir WYRD

Melodic Death Metal, Mighty/OPEN (9 Songs / VÖ: 3.4.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Man kann das grassierende Amon Amarth-Epigonentum für eindimensional halten, doch die Dänen Vanir wissen, was sie tun. Auch auf Studioalbum Nummer acht (seit Band-Gründung 2009) wid­met sich das Sextett um die Gitarristen Kirk Backarach und Lasse Heiberg historischen Schlachten sowie dem unausweichlichen mensch­lichen Schick­sal. Vertont wird die bedeutungsschwere Thematik mit düs­terem, von Martin Drageholm urgewaltig begrowltem Death Metal, den einnehmende Melodien sowie (in einigen ­Stücken, etwa ‘Braavalla’) auch Orchestrierungen krönen – obgleich Letztere im Vergleich zu EPITOME weniger im Vordergrund stehen. Grund­sätzlich müssen Vanir das Gaspedal nicht einmal ganz durchdrücken, um Wirk­macht zu entfalten – dies zeigen beispiels­weise getragene Epen wie ‘Never Surrender’ oder ‘Boudica’. Das verspielte ‘Da Lammet Brød Det 6. Segl’ wird von einer gesprochenen Kulisse gerahmt. Davon abgesehen bleiben die Dänen ihrem furiosen Klangschema weitgehend treu, gehen dabei aber so durchschlagend und überzeugend zu Werke, dass sich Genrefans nicht groß nach Abwechslung sehnen. Wer kann, sollte die Chance ergreifen, auf dem diesjährigen Ragnarök oder Wacken Open Air mit dieser Truppe in die Schlacht zu segeln.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Die METAL HAMMER-Märzausgabe 2026: Das Metal-Jahr 1996, Alissa u.a.
MH0326_1996_TitelQuer
In der Titel-Story der Märzausgabe findet ihr die 66,6 wichtigsten Alben aus dem unterschätzten Jahr 1996. Dazu ein Exklusiv-Interview mit Alissa, Live-Berichte und vieles mehr.
Ihr bekommt METAL HAMMER 03/2026 ab dem 13.02.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Das Metal-Jahr 1996 Wie war es vor drei Dekaden um die Metal-Szene bestellt, welche Glanzlichter und Graupen förderte das Jahr zutage, und vor welchem zeitgeschichtlichen Hintergrund geschah all das? Diesen Fragen widmen wir uns in unserer Titelgeschichte über das (gar nicht mal so schlimme, allerdings häufig unterschätzte) Metal-Jahr 1996, dessen 66,6 wichtigste Alben wir küren. Schlagabtausch Matthew Greywolf von Powerwolf und Joacim Cans von Hammerfall diskutieren vor der gemeinsamen Tournee. Universum25 Auch mit dem…
Weiterlesen
Zur Startseite