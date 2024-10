Fans dürfen aufatmen: TERRIFIED OF GOD bietet weiterhin extremen, intensiven Death Metal ohne Sperenzchen. Im direkten Vergleich zum Vorgänger haben Vomit Forth ihre Musik sogar weiter abgespeckt. Oft unterbieten die Songs gar die Zwei-Minuten-Marke, lediglich ‘Fear Of Retaliation’ knackt knapp die drei Minuten. Qualitativ wird allerdings nichts ausgespart, was modernen Death Metal ausmacht. Die Produktion präsentiert die elf Songs plus Zwischenstück druckvoll und brutal. Das Quintett aus Connecticut scheint auf die Kritik gehört zu haben, welche SEETHING MALEVOLENCE ein Übermaß an Kompression und Computer-gestützten Sound-Spielereien vorwarf.

TERRIFIED OF GOD bei Amazon

TERRIFIED OF GOD klingt deutlich organischer, aber letztlich ebenso intensiv im Gesamteindruck. Prägnante Riffs, fette Breakdowns und satte Blastbeats, nicht zu vergessen das variable Organ von Sänger Kane Gelaznik, welches die ganze Bandbreite von hohen Schreien, Pig­squeals und tiefen Growls abdeckt. Wer auf ganz harten Stoff steht, ist hier richtig, alle anderen könnte die 27-minütige musikalische Tour de Force überfordern.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***