Nachdem das Keep It True 2020, 2021 und 2022 nicht stattfinden konnte, wird im Oktober das Keep It True Rising II stattfinden.

Datum Das Keep It True Festival musste aufgrund der Coronapandemie mehrmals verschoben werden. Stattdessen ist für Oktober 2022 das Keep It True Rising II geplant. Veranstaltungsort Als Location für das Keep It True Rising II Festival dient die Posthalle in Würzburg. Adresse: Bahnhofplatz 2 97070 Würzburg Preise & Tickets Alle Infos zu den unterschiedlichen Tickets findet ihr hier. Bands Saxon (UK) (40th anniversary Set List) Venom Inc. (UK) (Return to Hammersmith 1984 stage show) Diamond Head (UK) (Lightning To The Nations Set List) Satan (UK) Tyrant (GER) (Reunion) Tygers Of Pan Tang (UK) Gravestone (GER) Cloven Hoof (UK) (Old School…