Laut Deep Purple-Sänger Ian Gillan ähnelt Gitarrist Simon McBride der Band sehr. Deshalb passe er auch so hervorragend in das Gefüge.

In einem neuen Interview mit Qobuz erklärte Deep Purple-Sänger Ian Gillan, wie der aktuelle Gitarrist und Nachfolger von Steve Morse, Simon McBride, einst in die Band kam und was konkret ihn an dem Neuzugang fasziniert. Deep Purple schöpfen neue Energie „Er war seit etwa einem Jahr bei uns, und wir kamen eines Abends irgendwo aus einer Bar, und ich fragte: 'Bist du jetzt eigentlich in der Band?' Er antwortete : 'Ich denke schon.' Ich entgegnete: 'Das dachte ich mir bereits.' So war es“, erläutert Gillan. „Simon ist unglaublich. Er hat den Platz von Steve Morse ausgefüllt und viele Dinge ziemlich…