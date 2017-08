Das soll ein Debütalbum sein? Man möchte es kaum glauben, denn was Vulture mit THE GUILLOTINE abliefern, ist hochqualitativer Thrash, wie man ihn wahrlich nicht alle Tage präsentiert bekommt! Songs wie ‘Clashing Iron’ oder ‘(This Night Belongs) To The Dead’ sind nicht nur gut komponiert und arrangiert, sondern machen auch einfach Spaß – nicht zuletzt wegen der exzellenten Vocals! Was nicht so gut funktioniert, sind die ruhigeren Passagen, in denen Keyboard- und Synthesizer-Einlagen zum Einsatz kommen; diese klingen einfach zu künstlich und steril, um sich harmonisch in den Gesamtkontext einzugliedern.

„Schöne“ Beispiele hierfür finden sich im Intro von ‘Vendetta’, am Anfang von ‘Adrian’s Cradle’ oder – schlimmster Stilbruch in Form eines glücklicherweise ausgesprochen kurzen Synthesizerparts – zu Beginn des ansonsten sehr gelungenen ‘Triumph Of The Guillotine’. Allerdings handelt es sich bei den ruhigen Passagen immer nur um Intros, sodass dem Hörvergnügen für den Rest des jeweiligen Songs nichts mehr im Weg steht.