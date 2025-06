Watch Out ­Stampede eröffnen ihr neuestes Werk IN THIS MOMENT THAT WE HAVE ON EARTH direkt mit dem mitreißen­den Kracher ‘Gloom’, der die Platte stürmisch und wild einleitet. Die Bremer Musiker mischen tobende Screams mit eingängigem, melodischem Klargesang, der von starken Riffs und krachendem Schlagzeug unterstützt wird. Moderne Synthesizer sorgen dafür, dass die Musik Party-tauglich und mittanzbar wird, während schwere Breakdowns für automatisches Headbangen sorgen. Zwischendurch werden dank Gesang und Synthies immer wieder Ähnlichkeiten zu Szenegrößen wie den amerikanischen Motionless In White deutlich, obwohl im Gegensatz zur Truppe um Chris Motionless bei den Bremern kein spezifisches Thema erkennbar ist.

Stattdessen befassen sich Watch Out Stampede in ihren Songs mit Selbstzweifeln, Sorgen und gesellschaftlichen Konflikten. Lieder wie ‘Lifeless’ oder ‘From Afar’ überzeugen durch rasende Beats und unaufhaltsame Growls und Screams. Der Rausschmeißer-Song ‘A Letter To Myself’ berührt dagegen besonders mit seinen emotionalen Lyrics und einer zarten Melodie. Metalcore-, Death­core- und Post Hardcore-Elemente bieten ein rundes und eingängiges Album, das zum Mitsingen und Headbangen einlädt.

