Weapon, seit 2012 aus rechtlichen Gründen mit dem Zusatz UK unterwegs, weisen die typische Biografie einer Band der New Wave Of British Heavy Metal auf. Gegründet 1980, spielte die Band um Sänger Danny Hynes eine Tour mit Motörhead, nahm ein Demo und eine Single auf – und verschwand dann in der Versenkung. 2014 erfolgte die Veröffentlichung des Debütalbums RISING FROM THE ASHES, und auf dem Nachfolger GHOSTS OF WAR sind mit dem erwähnten Frontmann und Gitarrist Jeff Summers immerhin noch zwei von vier Originalmitgliedern am Start. Und die haben noch genügend Saft in den Knochen, um ein äußerst ansprechendes Genre-Album einzuspielen.

Logisch, Weapon UK erfinden den typisch britischen Sound nicht neu, aber Stücke wie der harte Opener und Titel-Song, das episch angehauchte ‘Sea Of Hope’ oder das extrem eingängige ‘Tournique’ brauchen sich vor Namen wie Saxon, Demon oder Diamond Head nicht zu verstecken. Wer auf die genannten Combos abfährt, sollte GHOSTS OF WAR schnellstens in die eigene Sammlung einsortieren. Für Vinylfreunde gibt es mit der Neueinspielung des Band-Klassikers ‘Set The Stage Alight’ sogar noch ein Zuckerl obendrauf.