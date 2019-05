Wenn eine US-amerikanische Band die Liste ihrer Einflüsse mit Nennung der Truckfighters noch vor Queens Of The Stone Age und Boris beginnt, sollte Vorsicht geboten sein – denn als Könige der Originalität sind die schwedischen Stoner-Fernfahrer sicher nicht bekannt. Umso erfreulicher ist bei der Hörprobe aufs Exempel festzustellen, dass Valley Of The Sun durchaus eigenständiger an die Arbeit gehen und mit besagtem angeführten Vorbild herzlich wenig gemein haben. Mit einem Bein im Stoner Rock und dem anderen vor allem gesanglich in jenem Terrain verankert, das früher von Alice In Chains oder auch Soundgarden abgesteckt wurde, setzen Valley Of The Sun keineswegs allein auf Fuzz-Stärke, sondern bringen auch genügend Gespür für düstere Atmosphäre und Melodien mit ein.

Extrem löblich ist neben der finalen Ausnahmehymne ‘Dreams Of Sand’ (die durchaus auch Temple Of The Dog gut zu Gesicht gestanden hätte) die Idee, den Albumfluss atmosphärisch mit instrumentalen Interludien aufzulockern. So wie OLD GODS alten Rock-Gottheiten und deren musikalischen Tugenden verpflichtet ist, huldigt man jenen auch heute noch gerne – und hat die Sache mit den Truckfighters ganz schnell wieder vergessen.