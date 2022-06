Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 10.06. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Wind Rose, Motionless In White und Downset.

Kreator Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu HATE ÜBER ALLES von Kreator Kreator schaffen es, auf ihrem neuen Album einerseits Experimente zu wagen, andererseits aber so schlüssig und aggressiv wie auf den letzten Veröffentlichungen zu klingen. Manch eine Nummer (‘Midnight Sun’, ‘Pride Comes Before The Fall’) braucht ob der ungewöhnlichen Ideen einen Durchlauf länger, aber dann steht fest: Die Legende aus dem Ruhrpott hat ein weiteres Meisterwerk abgeliefert und kann sich nur selbst vom Thron stürzen. Marc Halupczok (6 Punkte) Dass Kreator den Soundcheck gewinnen, ist kein Stück überraschend. Was Thrash Metal betrifft, gibt es kaum einen größeren Garanten für…