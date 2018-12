Auch auf DEUS VULT, dem dritten Album der polnischen Manowar-Fanatiker, tönt alles nach dem Frühwerk der US-Fellträger (mit einem Schuss Candlemass), was an sich keine schlechte Idee ist. Schließlich gehen die Herren Adams und DeMaio demnächst in Rente. In Sachen Herzblut und Pathos stehen die Osteuropäer ihren Vorbildern jedenfalls in nichts nach. Wie es mit den Muskeln aussieht, ist nicht bekannt, die Band gibt ihre Identität nicht preis. Kompositorisch fehlt allerdings noch ein wenig Klasse, auch wenn sich mit ‘Heavenwards’ ein echter Knaller auf DEUS VULT versteckt hält.

Andere Stücke wie ‘God Wills It!’ oder ‘Prophecy’ scheinen auf einen riesigen, gänsehautverursachenden Refrain zuzulaufen, der dann leider ausbleibt und den Hörer ein wenig unbefriedigt zurücklässt. Trotzdem sollten Anhänger von Alben wie BATTLE HYMNS, SIGN OF THE HAMMER oder auch EPICUS DOOMICUS METALLICUS ruhig mal ein Ohr riskieren. Der Sportskamerad am Mikrofon liefert eine überzeugende Leistung ab, und die Songs als solche stecken ein Machwerk wie GODS OF WAR locker in die Tasche. Aber das ist bekanntlich auch nicht besonders schwer. Hail und so.