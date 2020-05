Was wäre, wenn Alestorm ihr Hit-Potenzial gegen einen Growler austauschten? Vielleicht lässt sich anhand dieses Gedankenspiels der Stil der 2010 formierten Æther Realm am ehesten ergründen: Auf ihrem dritten regulären Album ist über­drehter, mit poppigen Samples und mäßigem Grunzen angereicherter Folk Metal an der Tagesordnung. Dieser nimmt unter Hinzunahme eines Banjos (‘Redneck Vikings From Hell’) oder allzu lieblichen Stimmen, Chören und einer dicken Schicht Plastik (‘Goodbye’, ‘One Hollow Word’) kaum zumutbare Formen an, klingt aber auch mal tole­rier­bar (‘Hunger’, ‘Slave To The Riff’) – und birgt einen gewissen, irgendwie faszinierenden Wahnsinn.

REDNECK VIKINGS FROM HELL bei Amazon

Geregelter wirken die Balla­den ‘Guardian’ und ‘Cycle’ sowie das finale Elf-Minuten-Instrumental – dem Festival-Publikum, welches REDNECK VIKINGS FROM HELL wohl begeistern soll, dürften solche Stücke jedoch zu lahm sein. Wenn die rauschbedingte Unzurechnungsfähigkeit abebbt, bleibt trotzdem die Frage: Wem gefällt dieser eigenwillige Stilmix bei nüchterner Betrachtung eigentlich: Pop-, Folk- oder doch Death Metal-Fans? Doch vermutlich spielen solche Kategorien heute ein­fach keine Rolle mehr.

***

Bleib du Zuhause, wir kommen zu dir! Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

***