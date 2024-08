Within The Ruins

In den letzten zehn Jahren ist eine ganze Menge passiert bei ­Within The Ruins – einige Band-Mitglieder­wechsel, drei Albumveröffent­lichungen sowie ein heftiger Busunfall auf Tour, bei dem wie durch ein Wunder niemand Schaden nahm (abgesehen vom kompletten Equipment). Dennoch wollen die US-Amerikaner nun an vergangene Zeiten anknüpfen und veröffentlichen mit PHENOMENA II den zweiten Teil ihrer 2014er-Platte. Allerdings kehren Within The Ruins an dieser Stelle nicht musika­lisch zurück zu ihren Wurzeln (vielmehr nehmen sie alle Erfahrungen, die sie in der letzten Dekade sammeln konnten, mit auf dieses Album), sondern führen das inhaltliche Konzept von PHENOMENA weiter: Jeder Song erzählt die Geschichte eines Comic-Buchcharakters aus dessen Perspektive. Der Album-Opener und als erste Single veröffentlichte Track ‘Castle In The Sky’ beschäftigt sich beispiels­weise mit der inneren Zerrissenheit des fiktiven Kriegsveteranen The Punisher.

Musika­lisch liegt der Fokus auf verzerrten Gitarreneffekten, melodischen Riffs, dröhnenden Blastbeats, groovenden Mitnick-Passagen und zackigen Tempo- sowie Rhythmuswechseln. Bei ‘Level 12’, ‘Death Mask’ und ‘Enigma II’ wird sich sogar ausschließlich auf die Kommu­nikationsfähigkeit der Instrumente verlassen, was bei dem einem Instru­mental fasziniert, beim anderen ab­schweifen lässt. Insgesamt liefern Within The Ruins ein solides Werk ab, das man durchaus anhören kann, sich aber nicht nachhaltig im Gehörgang festsetzt.

