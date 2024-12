Das angekündigte Ende von Sepultura ist ein guter Zeitpunkt, das wechselhafte Schaffen der Kult-Band genauer unter die Lupe zu nehmen.

Goldwert BENEATH THE REMAINS (1989) Waren Sepultura bisher eher ein Tipp für Insider, werden mit BENEATH THE REMAINS weltweit immer mehr Thrasher auf die Brasilianer aufmerksam. Es gibt auch Fans, die in diesem Album bereits den Höhepunkt der Band erkennen, da sie noch eine Spur ungeschliffener klingt als auf dem Nachfolger ARISE. Auch dieses Album steht in jeder vernünftigen Metal-Sammlung, das Titelstück, 'Mass Hypnosis' oder 'Inner Self' halten sich ewig im Liveset…