Lamb Of God haben die Arbeiten an ihrer neuen Platte abgeschlossen, bestätigt Gitarrist Mark Morton. Wann es wohl erscheint?

Die US-Groove-Thrasher von Lamb Of God kommen bekanntlich im April auf große Doppel-Headliner-Tournee mit den Ruhrpott-Kollegen von Kreator. Und als ob das nicht sowieso schon fett genug wird, haben Frontmann Randy Blythe und Co. dabei wohl eine neue Platte im Gepäck. Zumindest hat Gitarrist Mark Morton im Interview bei der Radiosendung "Trunk Nation" auf SiriusXM verraten, dass die Arbeiten am Album abgeschlossen sind. "Von uns kommt bald neue Musik raus", gab sich der Lamb Of God-Schredderer erfreut. "Und ich könnte wirklich, wirklich nicht begeisterter darüber sein. Es sind unsere ersten Aufnahmen mit Art [Cruz; Nachfolger von Schlagzeuger Chris Adler]. Er spielt…