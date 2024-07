Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Nightwish, Axel Rudi Pell und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Babymetal & Electric Callboy 'Ratatata' Chiral 'In The Company Of Wolves' Crimson Veil 'Flinch' Dezperadoz 'Evil Wayz' The Hellacopters 'Stay With You' Mastiff & Tayne 'Trapped Inside The Void' Nightwish 'Perfume Of The Timeless' Oranssi Pazuzu 'Muuntautuja' Axel Rudi Pell 'Darkest Hour' Sunfall 'Blood Moon' Tanzwut 'Noch eine Flasche Wein'