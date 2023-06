METAL HAMMER war am Sonntag beim ersten Konzert von Iron Maiden dabei. Achtung: Wir spoilern die Setlist!

Die britischen NWOBHM-Legenden Iron Maiden spielten am Sonntag (11. Juni) das achte Konzert ihrer ‘The Future Past’-Tour in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig. Es ist das erste Konzert ihrer aktuellen Tournee in Deutschland. Ein paar von Fans gefilmte Videos des Konzerts sind unten zu sehen. Die ‘The Future Past’-Tour konzentriert sich auf bisher nicht gespielte Songs vom aktuellen Studioalbum SENJUTSU und einige selten gespielte Stücke von SOMEWHERE IN TIME (1986). Von letzterem gibt es sogar einen Song zu hören, den Iron Maiden noch nie live gespielt haben: ‘Alexander The Great’. Das erste Mal ‘Alexander The Great’ Als Bruce Dickinson…