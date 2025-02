Ozzy Osbourne wird bei der Black Sabbath-Reunion in Birmingham kein komplettes Konzert abliefern. Stattdessen ist sein Plan, zu stückeln.

Ozzy Osbourne und Black Sabbath wollen es bekanntlich noch ein letztes Mal wissen. Am 5. Juli in Birmingham laden die Heavy Metal-Veteranen zum "Back To The Beginning"-Event ein, bei dem sich namhafte Supportacts wie Metallica, Slayer, Pantera, Mastodon, Gojira oder Anthrax die Live-Ehre geben. Vom "Prinz der Dunkelheit" selbst braucht man indes nicht zu erwarten, dass er ein komplettes Solo- und ein ganzes Black Sabbath-Set spielt. Dies gab der 76-Jährige in seiner Radiosendung bei SiriusXM zu Protokoll. "Ich plane nicht, ein Set mit Black Sabbath zu machen, aber ich mache kleine Stückchen mit ihnen. Ich mache, was ich kann, wo ich…