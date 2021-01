Die Fans dürsten nach den zwei neuen Tracks von System Of A Down nach mehr. Daron Malakian hält das für möglich, obgleich nicht demnächst.

System Of A Down haben kürzlich mit ‘Protect The Land’ und ‘Genocidal Humanoidz’ zwei brandneue Songs veröffentlicht (siehe und höre unten). Damit wollte die Band um Frontmann Serj Tankian auf den schwelenden Konflikt zwischen der Republik Arzach und Aserbaidschan, welches von der Türkei unterstützt wird, aufmerksam machen. In einem neuen Interview schließt Gitarrist Daron Malakian nun nicht aus, dass die Band mehr neue Musik herausbringt. So sagte der System Of A Down-Musiker im Interview mit Guitar World: "Schau, ich sage niemals nie. Wir haben nicht mal gewusst, dass das hier passieren wird. Ich war dabei, diese Lieder mit meiner anderen Band…