Richie Faulkner liebt es, mit Judas Priest live zu spielen

auch interessant

Richie Faulkner sprach in einer Episode von ‘String Theory’ kürzlich darüber, wie es sich für ihn anfühle, gemeinsam mit Judas Priest aufzutreten. Für ihn seien die gemeinsamen Liveshows immer ein ganz besonderes Ereignis, wie er betonte. Laut dem Musiker liegt das in erster Linie an den Fans, die zu den Konzerten kommen.

Richie Faulkner über Judas Priest

Empfehlung der Redaktion Bruce Dickinson: Deswegen gibt es keine neuen Stadion-Acts Heavy Metal Bruce Dickinson ist ein alter Hase im Heavy Metal. So hat er seine eigene Erklärung dafür, dass nur langsam neue Stadion-Acts nachkommen. „Man steht gemeinsam auf der Bühne, dann fällt der Vorhang, die Verstärker dröhnen und wir spielen die ersten paar Songs“, erklärte Richie Faulkner.„Man kann sehen, wie die Menge immer euphorischer wird und beschäftigt sich mit diversen Dingen. Dann gibt es einen Moment, in dem man sich ein wenig zurücklehnt, es in sich aufnimmt, das Publikum beäugt und sieht, wer da ist und was alle machen. […] Man erinnert sich immer an Judas Priest- oder Iron Maiden-Gigs, bei denen man anwesend war und […] ganz vorne die Texte mitgesungen hat. Das kann man nicht imitieren. Vor allem in Europa haben wir junge Teenager auf den Shows, die ‘Electric Eye’ oder ‘Tyrant’ singen […] und sie erinnern sich daran, wie es sich anfühlt, wirklich bei diesen Shows dabei zu sein. […]

INVINCIBLE SHIELD auf Amazon.de bestellen!

Es ist eigentlich immer eine bewusste Sache, auf jene Weise mit diesen Bands zu interagieren. Sie reagieren auf das Publikum bei den jeweiligen Auftritten. Das ist etwas Besonderes. Das lässt sich nicht nachmachen, man kann es nicht auf YouTube oder anderweitig rüberbringen. Man hat miteinander interagiert, als man bei dem Auftritt war […]. Das ist etwas Besonderes. Das kann man nicht online nachstellen […] Es ist die Magie eines Live-Auftritts.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.