Rob Halford schwärmt von der Fan-Gemeinschaft im Metal

Ein Metal-Konzert ist ein besonderes Ereignis

Bei einem Auftritt in der Radiosendung Loudwire Nights teilte Rob Halford seine Gedanken über die Bedeutung der Verbindung seiner Band mit den Fans mit. Dabei bezog er sich insbesondere auf die Live-Auftritte von Judas Priest.

„Wenn man Priest heute erlebt, ist es ein Ereignis, denn, wenn ich nicht völligen Unsinn rede, ist Judas Priest die langlebigste – ich wollte ‚älteste‘ sagen, aber ich hasse dieses Wort – Metal-Band. Wir machen seit 50 Jahren Metal und sind immer noch aktiv und relevant. Wenn du also deine Lieblingsband, Judas Priest, live erlebst, ist es ein besonderes Ereignis. Du schaust auf diese Jungs und denkst: Sie machen das seit so langer Zeit, und sie sind immer noch aus den richtigen Gründen hier.“

Rob Halford lobt Inklusive im Metal

Halford betonte weiter: „Wenn wir auf die Bühne gehen, tragen wir eine Verantwortung gegenüber unseren Fans, denn, wie ich schon unzählige Male gesagt habe: Ohne unsere Fans sind wir nichts. Es ist eine unumstößliche Tatsache, dass jede Band wegen ihren Fans existiert. Das darf man nie aus den Augen verlieren. Du kannst in der größten Band der Welt in einem Raum musizieren, aber was bringt das schon? Es geht darum, Kreativität zu teilen und eine Verbindung herzustellen, und Priest hat diese Verbindung seit über 50 Jahren aufrechterhalten.“

Auf die Frage, ob er denkt, dass die Heavy-Metal-Gemeinschaft im Jahr 2024 genauso „aufgeschlossen“ sei wie in den letzten Jahrzehnten, antwortete Halford: „Es sind die Aspekte in Bezug auf vollkommene Inklusion, die ich an unserer Metal-Community liebe. Unabhängig von den Bands, die du magst, unabhängig davon, wie du aussiehst, wen du liebst, wie viel Geld du hast – es spielt keine Rolle. Wir betrachten einander und schließen uns gegenseitig in die Arme, denn wir lieben Heavy Metal.“

